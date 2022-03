Am Hungerberg wird mehr als Erde bewegt

Der Kontrast spricht Bände: dort die gewaltigen Erdbewegungen durch Bagger, die den Hungerberg in Canyons verwandeln, davor ein knappes Dutzend Menschen, die Sand durch die Luft schleudern.

Mosbach. Der Spatenstich für das Senioren- und Rehazentrum auf dem Gelände der Johannes-Diakonie hatte wahrlich keine kleinen Dimensionen. Ein Zelt war aufgebaut, eine Live-Übertragung ins Seniorenheim Pfalzgrafenstift hergestellt und von den am Projekt Beteiligten waren zahlreiche Vertreter erschienen. Erst sprachen sie, dann stachen sie.

Der eigentlich frohe Anlass stand aber unter den düsteren Zeichen des Krieges, der wenige Tage zuvor in der Ukraine begonnen hat. Auch das floss in die meisten Reden ein. „Während dort vieles zerstört wird, wollen wir hier an einer guten Zukunft weiterarbeiten und hoffen, dass in der Ukraine bald wieder in Frieden auch an einer guten Zukunft gearbeitet werden kann“, fasste Martin Adel seinen Schrecken und seine Hoffnung in Worte.

Besonderes Bauwerk entsteht

Der Vorstandsvorsitzende der Johannes-Diakonie sieht in Mosbach ein „ganz besonderes Bauwerk entstehen“. Er bezog dies auf Architektur, Lage und Konzept. „Die Konzepte“ muss es heißen, denn zum ursprünglich geplanten Seniorenzentrum kommt eine Rehaklinik für junge Patienten mit neuropädiatrischen und neuroonkologischen Erkrankungen hinzu. Aus ursprünglich zwei eigenständigen Baukörpern werden drei zur Talseite hin miteinander verbundene Gebäuderiegel.

Das schaffe Begegnungsmöglichkeiten von Generationen, sieht Adel schon jetzt den einen oder anderen Älteren in die Opa- oder Oma-Rolle schlüpfen und umgekehrt die Kinder und Jugendlichen die alten Menschen zu einem Spaziergang oder einem Brettspiel abholen.

Pfarrerin Heike Bährle hat auch schon eine Vorstellung davon, was in den neuen Räumen passieren könnte. Sie betete mit den Anwesenden den Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte...“ „Dieser Wegepsalm für alles, was das Leben mit sich bringt, er wird auch in diesem besonderen Haus gebetet werden, weil die Menschen konkret erleben, wovon er spricht.“ Geborgenheit, Erquickung und Wohlergehen könnten sie hier finden.

„Besonders“ freute sich auch Michael Jann, „dass dieser Spatenstich nach der doch ziemlich langen Vorgeschichte nun stattfinden kann“. Analog zu den massiven Erdaushüben ist Mosbachs Oberbürgermeister nicht nur ein Stein, sondern ein Felsbrocken vom Herzen gefallen.

„Felsbrocken“ fiel vom Herzen

Damit das jeder verstand, blickte er auf die „ziemlich lange Vorgeschichte“ zurück, die mit der Landesheimbauverordnung 2009 ihren Anfang genommen habe. Hoch, zu hoch waren Anforderungen und Kostenberechnungen für Umbau und Ertüchtigung des Pfalzgrafenstifts in der Altstadt.

Als Win-win-Situation sieht Jann den Einstieg der Johannes-Diakonie, die 2019 den Betrieb des Pfalzgrafenstifts vom Verein Diakonische Altenhilfe übernommen hatte. Der Planschritt zum Neubau am neuen Standort war da bereits getan. Synergien verspricht sich das Stadtoberhaupt zudem vom gemeinsamen Alltag der Generationen.

Inklusiver Stadtteil entsteht

Noch umfassender sieht Landrat Dr. Achim Brötel, was da am Hungerberg aus dem Boden wächst. Er beschrieb es als den „Mosbacher Weg“ der Inklusion. „Ich meine die kontinuierliche und beispielhafte Entwicklung der Johannes-Diakonie weg vom Komplexstandort hin zu einem eigenen inklusiven Stadtteil.“ Wobei er betonte, dass die Zerschlagung von Komplexstandorten „hanebüchener Unsinn“ sei. Im Projekt aber wachse zusammen, was zusammen gehöre, wollte Brötel Inklusion ausdrücklich nicht als Einbahnstraße verstanden wissen.

Anja Faber ist Diplom-Ingenieurin im Team des Stuttgarter Büros „Bodamer Faber Architekten“, das den ersten Preis der Ausschreibung für das Mosbacher Bauprojekt gewonnen hatte und nun planerisch betreut. Das „sehr schöne Projekt“, das in der Planungsphase neu gedacht, entworfen und ein zweites Mal zur Genehmigung eingereicht wurde, sei mit einem äußerst hohen Erschließungsaufwand verbunden.

„Mit einem tollen Bauherrn wie der Johannes-Diakonie ist die Zusammenarbeit menschlich sehr angenehm“, stellte Faber fest und freute sich schon auf die Einweihung.

Dass die noch „in bisschen hin ist“, erklärte gleich darauf Karsten Kiefert, der Leiter der Mannheimer Zweigniederlassung bei Implenia Hochbau GmbH. Der aus der Bilfinger Bauunternehmung hervorgegangene Hochbauspezialist will als Generalunternehmer das Senioren- und Reha-Zentrum Ende 2023 schlüsselfertig übergeben. Für diesen Sommer ist ein Tag der offenen Baustelle geplant.

Heimstätte und Heilstätte

„Was kann es Sinnvolleres geben als eine Heimstätte für ältere und eine Heilstätte für jüngere Menschen“, fasste Jörg Huber prägnant zusammen, wofür hier gebaut werde. Der pädagogische Vorstand der Johannes-Diakonie schloss den Redereigen mit einem umfassenden Dank an alle Projektbeteiligten ab, lud zur Tat mit den Spaten und anschließendem Umtrunk.