Am Freitag Impfungen ohne Termin

Mosbach. Eie weitere Impfaktion findet am Freitag, 19. November, von 10 Uhr bis 16 Uhr im Gebäude 6 des Landratsamts, Scheffelstraße 3 (ehemaliges Kreismedienzentrum), in Mosbach statt. Damit will das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises gemeinsam mit dem mobilen Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn einen Beitrag zur Erhöhung der Impfquote leisten.

Nummern werden vergeben

Corona-Schutzimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer sind an diesem Tag ohne vorherige Terminbuchung möglich. Das Landratsamt weist allerdings darauf hin, dass ein mobiles Impfteam durchschnittlich rund 130 Impfungen pro Tag durchführen kann. Entsprechend der verfügbaren Kapazität werden deshalb um 10 Uhr Nummern vergeben, die eine Impfung an diesem Tag garantieren. Die Impfungen werden dann in der Reihenfolge der vergebenen Nummern durchgeführt. Die Impfwilligen erhalten jeweils eine zeitliche Einschätzung, wann die Impfung stattfinden wird. Es ist daher mit Wartezeiten zu rechnen.

Berechtigung vorab prüfen

Für den Impftermin sind ein Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und ein Impfpass mitzubringen. Die Impfwilligen sollen anhand der bekannten und beispielsweise unter www.dranbleibenbw.de veröffentlichten Kriterien vorab prüfen, ob sie eine Impfung bekommen können.