Alois Gerig ist Botschafter der Naturpark Neckartal-Odenwald

Höpfingen/Eberbach. Seit 2018 läuft das landesweite Projekt „Blühender Naturpark“ in allen Naturparks von Baden-Württemberg. Um dem Artensterben entgegenzuwirken und neue Lebensräume und Nahrungsquellen für Bienen, Schmetterlinge und viele andere Insekten zu schaffen, werden Flächen im Naturpark-Gebiet in wertvolle Wildblumenwiesen umgewandelt.

Zahlreiche Kommunen engagiert

Auch in diesem Jahr engagierten sich der Naturpark Neckartal-Odenwald und zahlreiche Gemeinden, Privatpersonen und Unternehmen für mehr ökologische Vielfalt. Nach vier Jahren Projektlaufzeit zog der Naturpark eine erste Zwischenbilanz in Eberbach. In diesem Rahmen wurde Alois Gerig die Urkunde zum „Botschafter Naturparke Deutschlands“ überreicht.

Seit Projektbeginn 2018 konnten allein im Naturpark Neckartal-Odenwald 156 Flächen mit fast 50 Projektteilnehmern umgewandelt werden. In diesem Jahr wurden 13 neue Teilnehmende für das Projekt gewonnen und auf 33 Flächen 44 300 Quadratmeter insektenfreundlicher Lebensraum geschaffen.

Die Flächen wurden entweder im Rahmen einer Neuanlage mit gebietsheimischen, mehrjährigen Wildblumenarten eingesät oder es wurde eine Umstellung des Pflegemanagements durchgeführt. Damit konnten bis jetzt insgesamt knapp 28 Hektar Wildblumenwiesen im Naturpark entwickelt werden.

Das Tolle an dem Projekt ist: teilnehmen kann jeder. Städte und Gemeinden können inner- und außerörtliche Flächen wie Straßenrandstreifen, Verkehrsinseln oder Ortseingänge einsäen. Pflegemaßnahmen können reduziert und angepasst werden. Landwirte können Blühflächen oder Ackerrandstreifen anlegen.

Privatleute können auch durch kleine Wildwiesenstücke oder blütenreiche Balkonkästen wertvolle Nektarquellen bieten, um Fluginsekten die Wanderung in der Landschaft zu erleichtern.

Unternehmen können ihre Firmenareale oder Gewerbegebiete naturnaher gestalten und durch firmeninterne Kommunikation als Multiplikatoren fungieren. Vor allem Betriebs- und Industriegelände bieten meist durch ihre Größe und viele ungenutzte Bereiche optimale Voraussetzungen für eine naturnahe Gestaltung.

Lebensräume schaffen

Durch kleine Maßnahmen lassen sich hier ökologisch wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen schaffen. Mit der Kampagne „Blühendes Unternehmen” bietet der Naturpark seit diesem Jahr interessierten Unternehmen Unterstützung bei einer naturnahen Gestaltung des Firmengeländes an. Bisher werden fünf Unternehmen beraten.

Der Naturpark übernimmt neben der Beratung auch die Koordination des Projekts und die Öffentlichkeitsarbeit. Jährlich finden auch Seminare zum Thema „Anlage und Pflege einer Wildblumenwiese“ für die Teilnehmer statt. Ergänzend dazu veranstaltet der Naturpark in den Sommermonaten Praxisworkshops zum naturnahen Gärtnern für Privatpersonen und Hobbygärtner sowie eine Vortragsreihe im Naturparkzentrum in Eberbach.

Positive Effekte auf Insekten

Dass sich die Mühe lohnt, zeigen die Monitorings des vergangenen Jahres. Im Rahmen einer Bachelor-Thesis wurde ein Insektenmonitoring auf einigen Projektflächen im Naturpark mit einem sehr positiven Ergebnis durchgeführt: Auf allen untersuchten Flächen wurde ein höheres Insektenaufkommen und eine höhere Artenvielfalt im Vergleich zu den benachbarten Referenzflächen nachgewiesen. Und auch das landesweite Pflanzenmonitoring belegt eine erhöhte Kennartenzahl und ein deutlich höheres Insektenvorkommen auf den neu angelegten Wildblumenwiesen.

Das Projekt „Blühende Naturparke“ wird für ein weiteres Jahr verlängert. Interessierte können sich ab sofort beim Naturpark Neckartal-Odenwald unter info@np-no.de melden.

Nachgeholte Übergabe

Zusätzlich wurde Alois Gerig von Friedel Heuwinkel, dem Präsident des Verbands Deutscher Naturparke (VDN) und Landrat Dr. Achim Brötel die Urkunde zum „Botschafter Naturparke Deutschland“ überreicht. Alois Gerig war bis zur aktuellen Bundestagswahl Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft im Deutschen Bundestag.

Im „Wartburger Programm der Naturparke in Deutschland“ des Verbandes Deutscher Naturparke sind die Ziele der Entwicklung der Naturparke in ihren vier Aufgabensäulen Schutz, Erholung, Bildung und Entwicklung bis zum Jahr 2030 beschrieben. Für jede dieser vier Säulen der Naturparkarbeit hat der VDN 2019 ein Mitglied des Deutschen Bundestages als „Botschafter/in Naturparke Deutschland“ ernannt, in dessen Wahlkreis ein Naturpark liegt.

„Botschafter Naturparke Deutschland“ für die Aufgabensäule „Entwicklung“ ist nun Alois Gerig. Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die Übergabe der Urkunde zur Ernennung als Botschafter verzögert. Das wurde nun im Rahmen einer Pressekonferenz im Naturparkzentrum in Eberbach nachgeholt.