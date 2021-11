Alle Impftermine für heute vergeben

Mosbach. Alle 160 Impfdosen, die für die Impfaktion im Landratsamt Mosbach am heutigen Freitag zur Verfügung standen, sind bereits vergeben. Ein größere Menge an Impfungen könne das mobile Impfteam aus Kapazitätsgründen nicht leisten, teilt das Mosbacher Landratsamt mit. Nachdem bei der Impfaktion am vergangenen Freitag rund ein Drittel der Impfwilligen zum ersten Mal eine Corona-Immunisierung erhalten haben, sind es heute nach aktuellem Stand vor allem ältere Personen, die eine Auffrischung sechs Monaten nach der Zweitimmunisierung bekommen. Die nächste Impfaktion im Landratsamt findet am 19. November statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1