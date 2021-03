Buchen. Bis auf Weiteres ist die „alla hopp!“- Anlage wieder geöffnet, das teilte die Stadtverwaltung Buchen am Donnerstag mit. Ob die Öffnung auf Dauer bestehen kann, ist von der Entwicklung des Infektionsgeschehens und von der Rechtslage abhängig.

Die Stadtverwaltung appelliert an die Besucher, die Gesamtsituation im Auge zu behalten, sich unbedingt an die Abstandsregeln zu halten beziehungsweise dort, wo das kurzfristig nicht möglich ist, eine Maske zu tragen.

