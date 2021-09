Aktion „Kleines Glück“ am Alzheimertag

Buchen/Mosbach. Das Motto für den Welt-Alzheimertag am Dienstag, 21. September und die Woche der Demenz 2021, die zwischen dem 20. bis 26. September stattfindet, fordert dazu auf: „Demenz – genau hinsehen!“ Die Alzheimer-Gesellschaft und andere Engagierte informieren in der Woche der Demenz über die Erkrankung und ihre Folgen für Betroffene und Angehörige. Mit dabei ist auch der Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis mit den beiden Standorten in Mosbach und in Buchen. Mit der Aktion „Kleines Glück“ bekommen pflegende Angehörige eine „Wibeletüte“ und eine Grußkarte überreicht.

„Außerordentliche Belastung“

Nach einer Demenzdiagnose wird vieles anders und manches schwieriger – auch für die Angehörigen. Gerade dann ist es wichtig, die schönen und besonderen Momente wahrzunehmen und gemeinsam zu erleben, die es trotz der Erkrankung immer noch gibt. Gerade nach den vergangenen sehr belastenden Monaten mit den Einschränkungen und aber auch mit den Risiken durch das Corona-Virus gilt es umso mehr, das zu würdigen, was pflegende Angehörige in dieser Zeit geleistet haben. Auch für die Pflegeberater der Pflegestützpunkte im Neckar-Odenwald-Kreis waren diese Problemsituationen immer wieder spürbar. „Die Corona-Pandemie war und ist für Angehörige von Menschen mit Demenz eine außerordentliche Belastung. Sie haben mit besonderen Problemen zu kämpfen und kommen vielfach schon zu normalen Zeiten an ihre Grenzen. Während der Corona-Pandemie hat sich dies nochmals deutlich zugespitzt“, so der Pflegeberater Thomas Bauer.

Die besonderen Belastungen der Angehörigen von Menschen mit Demenz würdigt die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg mit der Geschenk-Aktion „Kleines Glück“. Eine schön gestaltete Grußkarte und eine „Wibeletüte“ sollen Angehörige von Menschen mit Demenz daran erinnern, einen Moment innezuhalten und sich selbst etwas Gutes zu tun. Die „Wibeletüten“ wurden von den Mitarbeitern des Pflegestützpunktes bei der Alzheimer Gesellschaft bestellt und werden in dieser Woche an die Angehörigen weitergegeben.

Ins Gespräch kommen

Angehörige von Menschen mit Demenz sind eingeladen, an den Standorten Buchen (Hollergasse 14) oder Mosbach (Scheffelstraße 2) vorbeizukommen und eine „Wibeletüte“ mit Grußkarte zu erhalten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit den Mitarbeitern des Pflegestützpunktes ins Gespräch zu kommen.

Mit dem Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis steht ein Team aus speziell ausgebildeten Mitarbeitern als Pflegelotsen zur Verfügung und berät Pflegebedürftige und deren Angehörige generell rund um das Thema Pflege und speziell auch zu Pflegesituationen bei Menschen mit Demenz. Die Mitarbeiter am Standort Mosbach (Scheffelstraße 2) sind unter Telefon 06261/842553 (Birgit Scheuermann) und 06261/842554 (Thomas Bauer) erreichbar. Die Mitarbeiter am Standort Buchen (Hollergasse 14) sind unter Telefon 06281/52122551 (Jutta Baumgartner-Kniel) und 06281/52122550 (Jutta Landwehr) erreichbar. Die Sprechzeiten sind derzeit montags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, sowie donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.