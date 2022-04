Aktion geht in die dritte Runde

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Landarzt-Stipendium des Neckar-Odenwald-Kreises geht in die dritte Bewerbungsphase. Bewerbungen können bis zum 8. Juli unter www.wir-fuer-mediziner.de/stipendium eingereicht werden. Mit dem Landarzt-Stipendium des Medizin(er)-Netzwerks „Wir für Medizin(er)“ unterstützt der Neckar-Odenwald-Kreis auch in diesem Jahr bis zu vier junge Mediziner während ihres Medizinstudiums (Humanmedizin) finanziell mit 500 Euro monatlich für eine Förderdauer von maximal vier Jahren. Mit dem Ziel, eine hervorragende ärztliche Versorgung im Neckar-Odenwald-Kreis mit jungen Nachwuchskräften zu sichern, ist das Programm 2020 ins Leben gerufen worden. Bewerben können sich Medizinstudierende aus dem Neckar-Odenwald-Kreis oder einem besonderen Bezug zu diesem, die sich ab Oktober 2022 im fünften Fachsemester befinden, die erste Ärztliche Prüfung bestanden haben und sich ein späteres Leben und Arbeiten im Landkreis vorstellen können. Eine Bewerbung in einem späteren Semester ist ebenso möglich. Auf der Plattform www.wir-fuer-mediziner.de können weitere Informationen abgerufen werden.

