Aktion des Seniorenrats

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Landesseniorenrat Baden-Württemberg mit seinen Mitgliedern ruft im Rahmen des Internationalen Tags der älteren Menschen zum landesweiten Aktionstag „Freier Gehweg“ am 1. Oktober auf.

Hinweiskarten werden an falsch parkende Fahrzeuge, an E-Tretroller oder andere Hindernisse geheftet, um auf Behinderungen aufmerksam zu machen. Auch der Kreisseniorenrat Neckar-Odenwald-Kreis beteiligt sich in den Landkreisgemeinden.

In Deutschland werden täglich 93 Millionen Personenkilometer zu Fuß erbracht, mehr als einem Fünftel aller täglichen Wege entspricht. Und dennoch werden Gehwege sträflich vernachlässigt. Fußgänger werden behindert oder blockiert durch parkende Autos, abgestellte und fahrende Elektroroller, Fahrradfahrer, Mülltonnen, Straßenschilder, Büsche und Äste, Stolperfallen wie lose Bodenplatten und wackelnde Gullydeckel.

Diese und andere Barrieren bedrohen die Sicherheit und die Bewegungsfreiheit von alten Menschen, insbesondere mit Rollatoren, Rollstuhlfahrern, Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, Eltern mit Kinderwagen, Kindern.

Wenn zu Fuß kein Fortkommen mehr auf den Bürgersteigen ist, müssen Fußgänger häufig die Straßenseite wechseln oder gar auf die Straße ausweichen. Doch das können nicht alle gleichermaßen. Für Menschen, die etwa mit einem Kinderwagen oder im Rollstuhl unterwegs sind, bedeuten diese Hindernisse schnell mühsame Umwege, Vor allem alte Menschen fühlen sich auf dem Gehweg durch schnelle Zweiradfahrer verunsichert, gar bedroht.