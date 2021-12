Achim Walter wurde als Vorsitzender bestätigt

Neckar-Odenwald-Kreis. Der FDP-Kreisverband Neckar-Odenwald besuchte mit dem neugewählten Mannheimer Bundestagsabgeordneten Konrad Stockmeier den landwirtschaftlichen Biobetrieb Kunzmann in Schefflenz. Dabei informierte der Landwirt Simon Kunzmann über seinen verifizierten Bioland-Betrieb und gewährte Einblick in seine Bioschweinehaltung. Anschließend hielt der Kreisverband seine Mitgliederversammlung im „Lamm“ in Mosbach ab. In seinem Jahresbericht ging der Kreisvorsitzende und Bürgermeister von Obrigheim, Achim Walter, auf die beiden Wahlen in diesem Jahr ein und lobte den engagierten Wahlkampf der Mitglieder.

Erfreut verkündete er, dass sich die Mitgliederanzahl des Kreisverbandes in den letzten beiden Jahren verdoppelt hat. Bei der Neuwahl des Kreisvorstandes wurde der bisherige Vorsitzende Achim Walter einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Der Buchener Stadtrat Julius Bopp wurde zum Kreisgeschäftsführer bestimmt. Er übernahm damit das Amt, das er im letzten Jahr schon kommissarisch ausgefüllt hatte.

Als stellvertretende Kreisvorsitzende wurden Hezhin Colakoglu aus Obrigheim, Alexander Schmidt aus Walldürn und Michael Kaiser aus Mosbach gewählt. Darüber hinaus wurde der bisherige Kreisschatzmeister Albrecht Spitzer aus Neckarburken in seinem Amt bestätigt.

Komplementiert wurde der Vorstand mit Annabelle Richter aus Obrigheim, Julius Stumpf aus Walldürn, Dr. Bahar Eren-Ludwig aus Dallau, Ahmet Aksu aus Walldürn und Marvin Pokorny aus Mosbach als Beisitzer.