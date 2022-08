Abwechslungsreiches Programm mit kreispolitischem Austausch

Neckar-Odenwald-Kreis. Der Neckar-Odenwald-Kreis pflegt seit 32 Jahren eine enge innerdeutsche Partnerschaft zum Landkreis Görlitz. Selbst in den Corona-Jahren ist die Kreispartnerschaft zu Görlitz bestmöglich aktiv gelebt worden. So wurde beispielsweise die Ausstellung aus Görlitz „Grenzraum knüpft Verbindungen“ im Landratsamt gezeigt, der fortlaufende Austausch im Rahmen des Kunststipendiums organisiert und Auszubildende des Landkreises Görlitz im Landratsamt in Mosbach aufgenommen.

„Das kleine fiese Virus“

Am Wochenende konnte endlich auch ein bereits anlässlich des 30-Jahr-Partnerschaftsjubiläums geplanter Delegationsbesuch aus Görlitz nachgeholt werden. „Sehr gerne hätte ich Sie alle schon viel eher begrüßt, aber das kleine fiese Virus hat uns mehrmals einen Strich durch die Rechnung gemacht“, nahm Landrat Dr. Brötel die neunköpfige Delegation aus Politik und Verwaltung mit Landrat Bernd Lange an der Spitze in Empfang. Auf die Gäste wartete ein abwechslungsreiches zweitägiges Programm mit einem kreispolitischen Austausch sowie kulturellen und touristischen Highlights.

Im Rahmen des Besuchsprogramms verabschiedete Landrat Dr. Brötel schließlich auch ganz offiziell seinen Amtskollegen Landrat Bernd Lange, der Anfang September nach 21 Jahren altershalber in den Ruhestand treten wird, und bedankte sich für die langjährige hervorragende Zusammenarbeit. „Eine gelingende Kreispartnerschaft hängt ganz entscheidend von den politisch Verantwortlichen ab. Bernd Lange war die Kreispartnerschaft zum Neckar-Odenwald-Kreis immer ein wichtiges Anliegen. Beide Landkreise konnten deshalb auch nachhaltig davon profitieren. Es war mir eine besondere Ehre, gemeinsam mit ihm die Kreispartnerschaft zwischen unseren Landkreisen über eine so lange Zeit pflegen zu dürfen. Ich blicke aber auch voller Vorfreude auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit meinem neuen Amtskollegen Dr. Stephan Meyer“, so Brötel.