Mosbach. Für die meisten Einkommensteuerpflichtigen fällt ab 2021 der Solidaritätszuschlag weg. Dieser wird laut dem Finanzamt Mosbach nur noch erhoben, wenn die festzusetzende Einkommensteuer als Bemessungsgrundlage den Betrag von 16 956 Euro bei Einzelveranlagung beziehungsweise 33 912 Euro bei Zusammenveranlagung übersteigt.

„Milderungszone“

Oberhalb dieser Grenzen liegt eine „Milderungszone“, in welcher der Solidaritätszuschlag schrittweise an den vollen Satz von 5,5 Prozent herangeführt wird. Diese Rechtslage gilt ab Anfang des Jahres und damit auch für die entsprechenden Vorauszahlungen. In einzelnen Fällen wurden diese, in der Übergangszeit von der alten zur neuen Rechtslage, noch nicht vollständig angepasst.

Um sicherzustellen, dass bei Steuerpflichtigen, die Vorauszahlungen leisten, zum nächsten Zahlungstermin am 10. März keine Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag festgesetzt sind, werden in einem ersten Schritt in den betroffenen Fällen die Vorauszahlungen für den Solidaritätszuschlag auf null Euro herabgesetzt. Hierzu erhalten alle Betroffenen sogenannte Abrechnungsmitteilungen. In einem zweiten Schritt erfolgt in Fällen der „Milderungszone“ eine Neufestsetzung der Vorauszahlungen für den Solidaritätszuschlag. Dabei wird der für das gesamte Jahr errechnete Solidaritätszuschlag auf die Vorauszahlungen der letzten drei Quartale des Jahres verteilt.

Anpassung möglich

Wer seine Vorauszahlungen noch per Auftrag überweist, sollte den Eingang der Abrechnungsmitteilungen abwarten, um gegebenenfalls den Überweisungsbetrag anpassen zu können.