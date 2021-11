89 neue Coronavirus-Infektionen – Inzidenz sinkt auf 397,8

Covid-19 Corona: Main-Tauber-Kreis meldet 193 neue Fälle

Insgesamt 193 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis für Donnerstag (104) und Freitag (89) bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet aller Städte und Gemeinden des Landkreises außer Wittighausen und befinden sich in häuslicher Isolation. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 7056. Die Zahl der Genesenen stieg um 55 Personen auf 6313. „Somit sind derzeit 649 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie“, teilte das Landratsamt mit. Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 11 (+5), Assamstadt: 7 (+2), Bad Mergentheim: 155 (+42), Boxberg: 35 (+6), Creglingen: 26 (+9), Freudenberg: 13 (+7), Großrinderfeld: 7 (+4), Grünsfeld: 14 (+5), Igersheim: 41 (+12), Königheim: 5 (+2), Külsheim: 8 (+4), Lauda-Königshofen: 41 (+8), Niederstetten: 30 (+10), Tauberbischofsheim: 43 (+14), Weikersheim: 101 (+30), Werbach: 19 (+6), Wertheim: 92 (+27) und Wittighausen: 1. {element} Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Freitag nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg (LGA) bei 352,0 und erreichte damit ebenfalls den bisherigen Höchstwert. Im benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis betrug der Inzidenzwert unterdessen 402,0. Dort wurden am Freitag 107 neue Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag bei 5,0. Sie beschreibt die Zahl der Menschen, die in den vergangenen sieben Tagen in Baden-Württemberg mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, je 100 000 Einwohner. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (AIB) in Baden-Württemberg lag bei 380. {furtherread} Bürgerinnen und Bürger, die eine Schulung bei verschiedensten Organisationen besucht haben, um PoC-Antigentests im Rahmen ihrer Beschäftigung vornehmen zu dürfen, sind nicht berechtigt, Bescheinigungen über das Vorliegen eines negativen Schnelltests für den privaten Gebrauch auszustellen. Dies hat der Gesetzgeber laut einer Presseerklärung des Landratsamts klar ausgeschlossen. Die Schulungen berechtigten lediglich dazu, Tests beim Arbeitgeber oder in Testzentren zu bescheinigen. Organisationen (Johanniter, DRK, Malteser, ASB und so weiter), welche diese Schulungen anbieten, hätten die Teilnehmer in den jeweiligen Schulungen darauf hinzuweisen. Entsprechende Bescheinigungen dürften nur durch zertifizierte Stellen, keinesfalls durch Privatpersonen, ausgestellt werden. Unternehmen, Einrichtungen und Restaurants hätten bei der Kontrolle der Bescheinigungen auch darauf zu achten, ob die ausstellende Stelle dazu berechtigt war. Mobile Impfteams unterwegs Ein mobiles Impfteam ist am Sonntag, 14. November, und am Montag, 15. November, jeweils von 10 bis 15 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Bad Mergentheim, Härterichstraße 18, im Einsatz. Des Weiteren werden mobile Impfteams am Freitag, 19. November, von 11 bis 17 Uhr im Gründerzentrum in Tauberbischofsheim, Am Wört 1, und von 14 bis 17 Uhr, in der Stadthalle in Grünsfeld, Hauptstraße 53, zur Verfügung stehen. Zudem ist ein mobiles Impfteam am Samstag, 20. November, von 16 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 21. November, von 13 bis 18 Uhr im Familienzentrum in Assamstadt, Mergentheimer Straße 6, anzutreffen. Bei allen Terminen werden die Impfstoffe von BioNtech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson mitgeführt. Ein anderes Präparat kann nicht gewählt werden. An den Stationen der mobilen Impfteams können alle interessierten Menschen mit Wohnsitz in Deutschland eine Impfung (Erst-, Zweit- und Drittimpfung) erhalten. „Das Angebot ist also ausdrücklich nicht auf Einwohner des Main-Tauber-Kreises oder des Landes Baden-Württemberg beschränkt“, teilte das Landratsamt mit. Eine Impfung ist für Personen ab zwölf Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Je nach Andrang können bei den Impfterminen möglicherweise Wartezeiten entstehen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Für die Impfung muss der Personalausweis und, falls vorhanden, das gelbe Impfbuch mitgebracht werden. lra/gf/Bild: dpa

