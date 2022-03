Das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart meldete am Wochenende 830 neue Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis. Am Samstag waren es 569 neue Fälle, am Sonntag 261 Neuinfizierte.

Insgesamt haben sich bisher 35 009 Landkreisbewohner nachweislich mit dem Erreger infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 3649 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag nach

...