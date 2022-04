77-Jähriger bei Brand leicht verletzt

Walldürn. Eine leicht verletzte Person und mehrere zehntausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Brandes am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, im Lärchenweg in Walldürn. Bei einem Küchenbrand kam es zu einer Explosion, die erheblichen Sachschaden und eine massive Rauchentwicklung zur Folge hatte. Die Flammen konnten durch Löschmaßnahmen des Bewohners eingedämmt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren rasch vor Ort und konnten schnell Belüftungsmaßnahmen einleiten beziehungsweise den 77-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus bringen. Er konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Vor Ort war zudem der Polizeiposten Walldürn, welcher ermittelte, dass eine strafbare Handlung liegt nicht vor. Aufgrund des Sachschadens und des Rauches ist das Haus aktuell aber nicht bewohnbar.

