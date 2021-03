Neckar-Odenwald-Kreis. Rekordverdächtige 14 Millionen Euro fließen in 15 Projekte zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen im Wasser- und Abwassersystem.

Darüber informierte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und CDU-Landtagsabgeordnete, Peter Hauk, am Donnerstag in Mosbach. „Die Bedeutung von intakten Wasser- und Abwassersystemen nimmt durch die zunehmende Trockenheit und den Klimawandel immer mehr zu. Mit dem Förderprogramm ’Hochwasserschutz, Gewässerökologisierung und Altlastensanierung’ stärkt das Land kommunale Investitionen, die die Qualität unserer Gewässer und unseres Bodens nachhaltig schützen sollen.“

Insgesamt enthalte das Förderprogramm des Landes in diesem Jahr eine Rekordsumme von insgesamt über 188,5 Millionen Euro.

Gleich zwei beachtliche Fördersummen fließen nach Neckargerach. Rund 5,7 Millionen Euro bezuschussen dort den Anschluss an die Kläranlage in Richtung Obrigheim. Weitere 1,8 Millionen Euro fließen nach Neckargerach in die Neuordnung der Wasserversorgung.

Ebenso fließen rund 3,8 Millionen Euro nach Haßmersheim um den Anschluss an die Kläranlage in Obrigheim zu realisieren. Mit 712 000 Euro wird der Bau eines Regenüberlaufbeckens in der Gemeinde Hardheim gefördert. Gut eine Million Euro kommt der Versorgungssicherheit mit Trinkwasser in Ravenstein zugute. „Diese Projekte sind gewaltige Investitionen in eine sichere und zukunftsfähige Versorgung der Menschen in den ländlichen Gemeinden. Schon jetzt wünsche ich eine gute und unfallfreie Bauausführung“, so Hauk.

Und weiter zählt Hauk weiter Projekte auf, denen kleinere Fördersummen zukommen, die in der Bedeutung jedoch kaum geringer, sondern ebenso wichtig sind, um im Versorgungsnetz und in Sachen Hochwassersicherheit Lücken zu schließen.

So beispielsweise die Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens in Neckargerach (406 000 Euro), Sicherungsmaßnahmen an der Pumpstation in Auerbach (208 000 Euro). Ein weiteres gefördertes Projekt ist die Ertüchtigung von Regenüberlaufbecken in Rosenberg (144 000 Euro), Osterburken/Hemsbach (88 000 Euro) und Zwingenberg (32 000 Euro), Erweiterungen am Pumpwerk in Mörschenhardt sowie diverse Kleinprojekte in Aglasterhausen mit insgesamt 35 000 Euro.

Zum Hintergrund: Über 88 Millionen Euro fließen dieses Jahr in Maßnahmen im Abwasserbereich. Für den Bereich Hochwasserschutz und Gewässerökologie stellt das Umweltministerium fast 51 Millionen Euro zur Verfügung. Rund 42 Millionen Euro sind für die Wasserversorgung und den Ausbau der Infrastruktur vorgesehen; etwas über sieben Millionen Euro für die Altlastensanierung.