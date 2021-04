6500 Euro fließen in „Modellflugplatz“

Adelsheim. Eine Spende über 6500 Euro durfte der Flug-Modell-Sport-Club Bauland von der Volksbank Franken eG entgegennehmen. Der Verein hat über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ das Projekt „Modellflugplatz“ gestartet.

Die Aktion war erfolgreich: Als Projektsumme wurden 5000 Euro angesetzt, mit 6500 Euro wurden sogar 130 Prozent des gewünschten Finanzierungsziels erreicht. Mit dem Betrag in Höhe von 2500 Euro beteiligte sich die Volksbank Franken an dem Vorhaben des Vereins. Bereichsleiter Pascal Mathes von der Volksbank Franken nahm dieser Tage die offizielle Spendenübergabe am Modellflugplatz „Am Seelein“ auf der „Hergenstadter Höhe“ vor. Die Umsetzung des Projektes lag in den Händen von Vereinsvorstand Horst Rieß, der sich bei der Spendenübergabe bei allen Fans, Unterstützern und der Volksbank bedankte.