62 Anmeldungen für die Verlässliche Grundschule

Walldürn. Zu einer Sitzung fanden sich die Mitglieder des Verwaltungsausschusses des Walldürner Gemeinderates am vergangenen Montagabend im „Haus der offenen Tür“ ein.

Fortführung an Werkrealschule

Zu Beginn stand zunächst der Tagesordnungspunkt „Bildungszentrum – Auerberg-Werkrealschule Berufseinstiegsbegleitung – Optionsvertrag“ im Mittelpunkt.

Wie Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy erläuterte, sei der Verwaltungsausschuss über den „Förderausstieg“ des Bundes aus der „Berufseinstiegsbegleitung“ zur Unterstützung von jungen Menschen beim Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die Berufsausbildung und das Vorhaben der Stadt Walldürn, sich zur Fortführung der Maßnahme an der Auerberg-Werkrealschule künftig finanziell zu engagieren, informiert worden.

Zu diesem Zeitpunkt sei die Berufseinstiegsbegleitung bereits seit 2009 an der Auerberg-Werkrealschule am Laufen gewesen. Für die Bereitstellung von fünf Plätzen im Rahmen der Berufseinstiegsbegleitung (Grundvertrag) seien Finanzierungsmittel von insgesamt 5359 Euro durch die Stadt Walldürn zugesagt worden. Durch den Abschluss des sich ab 1. Januar 2022 anschließenden Optionsvertrages sei die Fortführung der Berufseinstiegsbegleitung über den 31. Dezember 2021 hinaus bis zum 31. März 2023 beziehungsweise bis zum 28. Februar mit einer 25 Prozent Beteiligung möglich.

Allerdings greife bei Vertragsverlängerung für den Optionszeitraum eine Preisgleitklausel. Rektor Wolfgang Kögel von der Auerberg-Werkrealschule Walldürn befürworte die Fortführung der Berufseinstiegsbegleitung an der Auerberg-Werkrealschule.

Finanzielle Auswirkungen bei einem Optionsvertrag seien: Anteilige Kosten der Stadt pro Platz und Monat in Höhe von 61 Euro und eine Steigerung entsprechend dem Verbraucherpreisindex, was bezüglich der Berechnung für fünf Plätze je Kohorte bei weiterer Mitfinanzierung durch das Land beziehungsweise anderer Mitfinanzierer und Stadt Walldürn insgesamt 7963 Euro Kosten bedeute.

Die Gesamtsumme bei einem Optionsvertrag 1. und 2. Kohorte würde sich somit auf 12 556 Euro und Steigerung entsprechend Verbraucherpreisindex belaufen.

Projekt wird fortgeführt

Nach diesen eingehenden Erläuterungen folgten die Mitglieder des Verwaltungsausschusses in einstimmigem Votum der Beschlussempfehlung der Verwaltung, in einstimmigem Votum die Fortführung der „Berufseinstiegsbegleitung“ an der Auerberg-Werkrealschule mit einer 25 Prozent-Beteiligung durch die Stadt Walldürn. Weiter ging es um die Fortsetzung und Ausweitung des Projekts „Singpause“ an der Grundschule Walldürn. Zum Schuljahr 2019/2020 sei das Projekt erstmals probeweise für ein Jahr in den Klassenstufen 1 und 2 eingeführt worden, wie Hotzy erläuterte.

Dazu arbeite eine in der Ward-Methode ausgebildete Musikpädagogin zweimal pro Woche jeweils 20 Minuten während der Anwesenheit der Lehrkraft mit den Klassen, wodurch die Lehrkraft ebenfalls vom Unterricht der Fachkraft profitieren und Erfahrungen im Umgang mit den Singstimmen der Kinder machen könne. Das Projekt wurde – bedingt durch die Corona-Einschränkungen – an Schulen unterbrochen. Da die Schüler hochmotiviert teilnahmen, solle es jetzt auf alle vier Jahrgangsstufen ausgedehnt werden.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen seien: Die monatlichen Arbeitgeberaufwendungen würden künftig rund 3100 Euro betragen. Nach diesen Erläuterungen des Leiters des Hauptamtes schloss sich der Verwaltungsausschuss den Empfehlungen an und erteilte grünes Licht.

Es folgte die Bekanntgabe über die in den letzten beiden nicht-öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses gefassten Beschlüsse durch Bürgermeister Markus Günther. Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy informierte über die Wiedereröffnung der Tagespflege „TigeR“ in anderen geeigneten Räumen zum 1. September.

Neue Tagespflegekräfte

Wie er aufzeigte, konnte nach der Betriebsaufgabe des TigeR „Zwergenstübchen“ durch die selbstständigen Tagespflegepersonen das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Fachbereich Kindertagespflege, inzwischen neue Tagespflegekräfte für den Betrieb der Einrichtung finden. Bei einem Gespräch mit Bürgermeister Günther hätten sich die Tagespflegepersonen Bianca Eiffler und Doreen Michel vorgestellt und ihr Betreuungskonzept erläutert. Die Kindertagespflegeeinrichtung solle nun zum 1. September unter dem Namen „Waldwichtelbande“ in Anlehnung an das naturnahe Konzept der beiden Tagespflegepersonen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren und zur Randzeitenbetreuung wiedereröffnet werden. Für Fragen zum Konzept sowie Voranmeldungen ab 1. September stünden die Tagespflegepersonen bereits jetzt zur Verfügung. (Kontakte: Bianca Eiffler, Telefon 0173/2698908, Doreen Michel, Telefon 0171/9689364).

Kennlerntage im Rahmen von „Tagen der offenen Tür“ seien von beiden Tagespflegepersonen am Samstag, 19. Juni, von 10 Uhr bis 17 Uhr und am Sonntag, 18. Juli, von 10 Uhr bis 16 Uhr unter Einhaltung der Coronabedingungen geplant. Für Interessierte empfehle sich eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme. Diese Informationen wurden zustimmend zur Kenntnis genommen. Zum Abschluss dieser Sitzung informierte die Verwaltung über die Anmeldezahlen für die Verlässliche Grundschule und über die Nachmittagsbetreuung im Jugendhaus im Schuljahr 2021/2022.

Einige Anmeldungen

Die Verlässliche Grundschule findet im Schuljahr 2021/2022 in den Schulen in Walldürn, Altheim und Rippberg statt, wobei momentan für die Verlässliche Grundschule in Walldürn 62 Anmeldungen, für die Verlässliche Grundschule in Altheim vier Anmeldungen und für die Verlässliche Grundschule in Rippberg drei Anmeldungen vorliegen.

Die momentanen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2021/2022 für die Nachmittagsbetreuung im Jugendhaus „Jugend- und Kulturzentrum Ehemaliger Alter Schlachthof in Walldürn sind 30 Voranmeldungen. ds