Hardheim. Rund 60 Wahlhelfer der Gemeinde Hardheim wurden am Samstagnachmittag in der Erftalhalle durch das Team der „Apotheke an der Post“ einem Corona-Schnelltest unterzogen.

Das Ganze verstand sich als freiwilliges Angebot mit eindeutigem Hintergrund: „Als Wahlhelfer kommen viele Menschen zusammen, die trotz Mund-Nasen-Schutz und dem zur Zeit üblichen Sicherheitsabstand mehrere Stunden lang gemeinsam in einem Raum sitzen“, informierte Apotheker Johannes Sitterberg und fügte hinzu: „Die Wahlhelfer übernehmen eine sehr verantwortungsvolle Rolle. Wir möchten zum Schutz ihrer Gesundheit in Coronazeiten damit unseren Beitrag leisten“, begründete er die Maßnahme, die er gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung konzipiert hatte.

Klare Regeln

Es gab drei Test-Stationen – die jeweils mit einem Apotheker und einer pharmazeutisch-technischen Assistentin besetzt waren. Lang in Ungewissheit verharren musste niemand: Während der eigentliche Test maximal zwei Minuten andauerte, waren Ergebnisse nach gut 20 Minuten verfügbar.

Vor Ort waren klare Regeln zu beachten: Die Wahlhelfer betraten den Eingangsbereich der Erftalhalle über den Haupteingang und verließen ihn zur Vermeidung eines Begegnungsverkehrs durch den Seitenausgang in der Jahnstraße.

Auch das Personal der „Apotheke an der Post“ hatte sich zum bestmöglichen Schutz vorbereitet: Über die Alltagskleidung wurden Einwegkittel, FFP-3-Masken, transparente Gesichtsvisiere und Handschuhe gezogen.

Das Fazit war positiv: „Es lief durchweg gut, über die kompletten drei Stunden hatten wir zu tun; es war toll zu sehen, wie sehr sich die Wahlhelfer um die Gesundheit ihrer Kollegen kümmern. Manch einer meinte, er habe zwar Angst vor dem Test so tief in der Nase, aber wenn er dazu beitragen könne, dass nicht am Ende er seine Kollegen ansteckt, dann sei ein Nasenabstrich dies sicher wert. Und so gut wie jeder meinte, es sei weniger schlimm gewesen, als erwartet“, bilanzierte Johannes Sitterberg am Abend.

Und er lobte neben der erstklassigen Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung auch die Solidarität seiner Belegschaft: Die Mitarbeiter der Apotheke hatten für diese Testaktion ihre Freizeit zur Verfügung gestellt.