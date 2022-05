Neckar-Odenwald 101 neue Infektionen

Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete am Dienstag 101 neue Corona-Infektionen. 49 273 Kreisbewohner haben sich bisher nachweislich infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 642 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach LGA-Berechnungen am Montag bei 446,5. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus liegt unverändert bei 214.

