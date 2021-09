55 Monate Haft für Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Houston/Neckar-Odenwald-Kreis. Der angeklagte Familienvater war Anfang Dezember 2019 bei seiner Einreise in die USA am Flughafen in Houston verhaftet worden. US-Ermittler fanden auf seinem Handy Fotos und Videos mit kinderpornografischen Inhalten, mehrere kurze Filme, die Sex mit Minderjährigen zeigen. Die missbrauchten Kinder waren vier bis zehn Jahre alt. Alleine auf dem Handy des Familienvaters sollen nach Informationen der FN über 1000 Videos und mehr als 1500 Fotos gefunden worden sein. Den Besitz der Dateien auf seinem Handy hatte der 43-jährige Mann eingestanden

