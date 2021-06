480 000 Euro für Schefflenzer Projekt

Schefflenz. Das Land Baden-Württemberg fördert mit dem Innovationsprogramm „Pflege 2021“ acht wegweisende Projekte im Bereich Pflegeplätze und Tagespflege mit rund 3,2 Millionen Euro. „Eines der acht Projekte befindet sich in Schefflenz“, freut sich der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk.

AdUnit urban-intext1

Die Maßnahme erhält eine Landesförderung von 480 000 Euro. „Dieses Geld ist gut investiert und ermöglicht es in Zukunft vielen Neckar-Odenwäldern, ein selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohnten Umgebung führen zu können“, so Hauk.

470 000 Menschen betroffen

Rund 470 000 Menschen in Baden-Württemberg sind auf Pflege und Unterstützung angewiesen. Der überwiegende Teil von ihnen wird in der häuslichen Umgebung versorgt, häufig ausschließlich durch Angehörige. Deshalb liegt der Schwerpunkt des Förderprogramms auf dem Ausbau der Kurzzeitpflegeplätze sowie von Angeboten der Nacht- und Tagespflege mit erweiterten Öffnungszeiten. Bereits seit zehn Jahren gibt es das Programm. Mehr als 150 Projekte wurden seither ermöglicht und umgesetzt, so das Wahlkreisbüro des Ministers.