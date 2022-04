478 neue Coronafälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald Corona: Zwei weitere Todesfälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Das Gesundheitsamt erhielt Kenntnis über zwei weitere Todesfälle im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19. So starben eine 73-jährige Frau sowie ein 89-jähriger Mann in den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Buchen. {element} Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 im Neckar-Odenwald-Kreis steigt somit auf 207 an. {furtherread} Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete über das Wochenende und am Montag insgesamt 435 neue Corona-Infektionen. 43 321 Kreisbewohner haben sich insgesamt nachweislich infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 1670 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach LGA-Berechnungen am Montag bei 1161,4. Mitarbeiter des Landratsamts stehen für Fragen unter Telefon 06261/843333 beziehungsweise 06281/52123333 zur Verfügung. Das Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Bild: dpa

