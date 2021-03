Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle ist am Wochenende im Neckar-Odenwald-Kreis auf 4618 gestiegen. Am Samstag teilte das Landratsamt 35 neue Infektionen mit, am Sonntag waren es elf. Betroffen ist mit einem Fall der Kindergarten St. Franziskus in Hardheim. In sieben Fällen wurden Mutationen festgestellt. Aktuell sind 199 Landkreisbewohner infiziert, 4295 gelten zwischenzeitliche als genesen.

