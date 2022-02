Das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart hat am Dienstag 452 neue Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis mitgeteilt. Das ist der größte Zuwachs innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie. Insgesamt haben sich bisher 21 339 Landkreisbewohner nachweislich mit dem Erreger infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 2129 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach

...