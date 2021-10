42 neue Coronavirus-Infektionen – Inzidenz sinkt auf 90,4

Covid-19 Corona: Main-Tauber-Kreis meldet 21 neue Fälle

Insgesamt 21 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis für die Zeit von Samstag bis Montag bestätigt, davon 16 am Samstag, fünf am Sonntag und keine am Montag. Die betroffenen Personen leben im Gebiet von sieben Städten und Gemeinden des Landkreises und befinden sich in häuslicher Isolation. Es handelt sich in mindestens zehn Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 6189. {element} Die Zahl der Genesenen stieg um 26 Personen auf 5986. Somit sind derzeit 109 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 1, Assamstadt: 0, Bad Mergentheim: 19 (+4), Boxberg: 5, Creglingen: 3 (+1), Freudenberg: 4, Großrinderfeld: 2, Grünsfeld: 0, Igersheim: 9 (+2), Königheim: 0, Külsheim: 6, Lauda-Königshofen: 11 (+5), Niederstetten: 4, Tauberbischofsheim: 18 (+3), Weikersheim: 0, Werbach: 1, Wertheim: 20 (+2) und Wittighausen: 6 (+4). {furtherread} Bei acht Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1924 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Montag nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg (LGA) bei 64,1. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag bei 3,8. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (AIB) in Baden-Württemberg lag bei 230. Angesichts steigender Infektionszahlen und einer deutlich zunehmenden Auslastung der Intensivstationen in Baden-Württemberg hat das Gesundheitsministerium davor gewarnt, bei den Corona-Maßnahmen nachlässig zu werden und nach einer schnellen Aufhebung aller Regelungen zu rufen. Viele Menschen hätten offensichtlich das Gefühl, Deutschland bewege sich auf das Ende der Corona-Maßnahmen zu, was aber leider noch nicht der Fall sei. Vielmehr steuere Baden-Württemberg in Richtung der landesweiten Warnstufe. Bei einer Sieben-Tage Hospitalisierungsinzidenz von 8,0 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen oder einer Auslastung der Intensivbetten (AIB) von 250 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen würden wieder schärfere Regeln gelten. Der kritische Wert von 250 könnte laut Ministerium schon Ende dieser Woche erreicht werden. Der weit überwiegende Teil der Intensivpatienten sei ungeimpft. Eine Belastung des Gesundheitssystems wie im vergangenen Winter könne man sich aber nicht mehr erlauben. Dem Klinikpersonal sei seit Pandemiebeginn viel zugemutet worden, viele Stationen seien personell schon am Limit. Vor diesem Hintergrund appellierte das Gesundheitsministerium noch einmal eindringlich an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen – auch um all jene zu schützen, die sich nicht impfen lassen können. Nach einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz und einer Stellungnahme der Ständigen Impfkommission (Stiko) hat Baden-Württemberg seine Impf-Empfehlungen angepasst. So können nun Personen, die eine Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, ab vier Wochen nach der verabreichten ersten Impfung eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna bekommen. Dadurch soll der Impfschutz verbessert werden. Im Land wurden bis Mitte Oktober annähernd 420 000 Menschen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft. Zudem können eine Impfung gegen das Coronavirus und eine Impfung gegen Grippe nun gleichzeitig vorgenommen werden. Mit Blick auf die umfangreichen Daten zur Sicherheit und Verträglichkeit der in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfstoffe ist laut Stiko-Empfehlung generell kein Mindestabstand mehr zwischen einer Covid-19-Impfung und anderen Impfstoffen erforderlich. Auch Personen ab zwölf Jahren mit einer schweren Immundefizienz, also einer Störung des Immunsystems, können ab sofort nach der vierten Woche nach Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis eine dritte Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten. Daneben können sich in Baden-Württemberg bei individuellem Wunsch, nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung und ärztlicher Aufklärung auch weiterhin Menschen ab 60 Jahren ein drittes Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. lra/Bild: dpa

