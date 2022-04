40 000 Euro Förderung

Neckar-Odenwald-Kreis. Im Haushaltsplan des Neckar-Odenwald-Kreises stehen 40 000 Euro zur Verfügung, um die Musikschulen des Kreises zu fördern. Der Betrag sollte in der Sitzung des Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschuss nun passend auf die einzelnen Einrichtungen verteilt werden.

Laut Vorlage erhält die Musikschule Mosbach 18 576 Euro, die Joseph-Martin-Kraus-Musikschule Buchen 13 644 Euro, an die städtische Musikschule Walldürn gehen 4932 und an die Musikschule in Hardheim 2848 Euro.

Den Zuschuss an die Schulen in Walldürn und Hardheim kann Landrat Dr. Achim Brötel selbst gewähren. Der Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschuss stimmte den Zuschüssen für die Joseph-Martin-Kraus-Musikschule und die Musikschule Mosbach bei Befangenheit von Roland Burger einstimmig zu.

