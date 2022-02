Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises übermittelte dem Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart am Mittwoch 398 neue Corona-Infektionen für den Landkreis. Seit Pandemie-Beginn haben sich nachweislich 19 520 Personen mit dem Erreger infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 1889 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut LGA auf 1313,7.

