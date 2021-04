396 Personen sind erkrankt

Neckar-Odenwald-Kreis. 48 neue Corona-Infektionen wurden während des Donnerstags beim Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises registriert. Damit sind aktuell 396 Menschen im Kreis an Covid-19 erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Landesgesundheitsamt in Stuttgart errechnet, lag am Donnerstag bei 185,9. Bei bereits bestätigten Infektionen wurden 35 Mutationen festgestellt.

AdUnit urban-intext1

Für Fragen der Bürger stehen im Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises Mitarbeiter werktags von 8 bis 16 Uhr von 11 bis 15 Uhrunter den Telefonnummern 06261/ 843333 sowie 06281/52123333 zur Verfügung.