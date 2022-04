Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete am Donnerstag insgesamt 348 neue Corona-Infektionen. 44 420 Kreisbewohner haben sich insgesamt nachweislich infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 1213 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach LGA-Berechnungen am Donnerstag bei 1167,6.

Für den Karfreitag liegen keine Zahlen vor. Im Zuge der Coronaverordnung im März wurde

...