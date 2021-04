Über das Osterwochenende ist die Zahl der Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis auf 4794 gestiegen. Das Landratsamt bestätigte am Samstag 27 neue Fälle. Am Sonntag waren es zwei, am Montag fünf. Die aktuelle Zahl der zwischenzeitlich genesenen Personen teilt die Behörde an Wochenenden und Feiertagen nicht mit. Diese lag am 1. April bei 4373.

Aufgrund des Feiertags gab es auch

...