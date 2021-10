31 neue Coronavirus-Infektionen – Inzidenz sinkt auf 85,3

Covid-19 Corona: Main-Tauber-Kreis meldet 26 neue Fälle

Insgesamt 26 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis für die Zeit von Samstag bis Montag bestätigt, davon zwölf am Samstag, 14 am Sonntag und keine am Montag. „Die betroffenen Personen leben im Gebiet von elf Städten und Gemeinden des Landkreises. 25 neu Infizierte befinden sich in häuslicher Isolation, eine Person wird stationär behandelt. Es handelt sich in mindestens 20 Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen“, teilte das Landratsamt mit. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 5973. {element} Die Zahl der Genesenen stieg unterdessen um 39 Personen auf 5767. Somit sind derzeit 115 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 1 (+1), Assamstadt: 3 (+1), Bad Mergentheim: 41 (+8), Boxberg: 9 (+1), Creglingen: 5, Freudenberg: 1 (+1), Großrinderfeld: 1, Grünsfeld: 0, Igersheim: 5 (+1), Königheim: 3 (+2), Külsheim: 5 (+1), Lauda-Königshofen: 4, Niederstetten: 1, Tauberbischofsheim: 2, Weikersheim: 20 (+6), Werbach: 0, Wertheim: 13 (+3) und Wittighausen: 1 (+1). {furtherread} Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Montag nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg (LGA) bei 62,6. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag bei 2,2. Sie beschreibt die Zahl der Menschen, die in den vergangenen sieben Tagen in Baden-Württemberg mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, je 100 000 Einwohner. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (AIB) in Baden-Württemberg lag bei 190. 30 weitere Mutationsfälle Bei 30 Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1782 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. Nach der dauerhaften Schließung des Kreisimpfzentrums am vergangenen Donnerstag stellt das Landratsamt Main-Tauber-Kreis seine Presse- und Informationsarbeit zur Corona-Pandemie um. In den vergangenen Monaten wurde fünf Mal pro Woche über das aktuelle Infektionsgeschehen informiert, täglich von Montag bis Freitag. In der Meldung an Montagen wurde auch über die Infektionszahlen am Samstag und Sonntag berichtet. Ab sofort wird das Landratsamt in stärker gebündelter Form nur noch dreimal in der Woche eine Mitteilung zu den Infektionszahlen veröffentlichen, und zwar montags, mittwochs und freitags jeweils am Nachmittag. Montags werden wie bisher die Fälle von Samstag bis Montag zusammengefasst, mittwochs die Fallzahlen am Dienstag und Mittwoch und freitags die Fallzahlen am Donnerstag und Freitag. „Zu dieser Entscheidung haben mehrere Faktoren beigetragen“, erläutert Erster Landesbeamter Florian Busch als Leiter des Arbeitsstabs Corona. Zum einen hätten nun alle Menschen ab zwölf Jahren umfassend Gelegenheit gehabt, die kostenlose Coronavirus-Schutzimpfung in Anspruch zu nehmen, sofern nicht medizinische Gründe dagegensprechen. Nun sei es erforderlich, Schritt für Schritt in eine „neue Normalität“ zurückzukehren. Er ruft alle bisher Ungeimpften dringend dazu auf, die aktuellen Möglichkeiten für eine Coronavirus-Schutzimpfung in Arztpraxen und bei Betriebsärztinnen und -ärzten wahrzunehmen, „und zwar heute und nicht morgen“. Zum anderen müsse auch die Landkreisverwaltung nach mehr als 19 Monaten Pandemiebekämpfung wieder ihre eigentlichen Aufgaben stärker in den Fokus nehmen und den Arbeitsaufwand im Zusammenhang mit Corona bestmöglich reduzieren. Dies gelte umso mehr, als es aktuell keine Corona-Regelungen gibt, die sich nach dem Infektionsgeschehen in den einzelnen Landkreisen unterscheiden. Vielmehr wird ein möglicher Wechsel von der Basis- in die Warn- oder in die Alarmstufe ausschließlich anhand der Hospitalisierungsinzidenz und der Auslastung der Intensivbetten in ganz Baden-Württemberg entschieden und gilt dann für das ganze Land. „Somit gibt es derzeit keinen unmittelbaren Bedarf für einen täglichen Bericht auf Landkreisebene. Wer sich dennoch an sieben Tagen in der Woche ganz aktuell über die Infektionszahlen im Landkreis informieren möchte, kann dies anhand des täglichen, öffentlich verfügbaren Lageberichtes des Landesgesundheitsamts tun“, fasst Erster Landesbeamter Busch zusammen. Sozial- und Gesundheitsdezernentin Elisabeth Krug macht deutlich, dass das Gesundheitsamt trotz der Bündelung des Informationsangebots auch weiterhin an sieben Tagen in der Woche besetzt sein wird und stets von montags bis sonntags laborbestätigte Infektionen feststellt und den übergeordneten Behörden meldet sowie Kontaktpersonen ermittelt und notwendige Quarantänen anordnet. lra

