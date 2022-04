301 neue Corona-Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald 299 neue Corona-Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Das Landesgesundheitsamt (LGA) hat für Samstag, Sonntag und Montag insgesamt 299 neue Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis mitgeteilt. 46 279 Landkreisbewohner haben sich seit Pandemie-Beginn nachweislich mit dem Erreger infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 1073 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Berechnungen des LGA am Montag bei 746,2. Bisher sind 210 Landkreisbewohner in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben. Während die Infektionszahlen allmählich sinken, ist bei den Impfungen weiterhin nahezu Stillstand zu verzeichnen. Laut einer Mitteilung des baden-württembergischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration am Dienstag der vergangenen Woche haben 102 567 Bewohner des Neckar-Odenwald-Kreises (71,3 Prozent) den vollen Immunschutz erreicht. 99 514 Personen (69,2 Prozent) haben mindestens eine Impfung erhalten. Die Zahl der Auffrischungsimpfungen ist auf 52,9 Prozent gestiegen. Geboostert sind 76 073 von rund 144 000 Landkreisbewohnern. {element} Insgesamt wurden bisher 278 114 Impfdosen verabreicht – davon rund 46 Prozent in Haus- und Facharztpraxen (35 478 Erst-, 42 232 Zweit- und 49 415 Drittimpfungen). Die Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg verzeichnete bei den Haus- und Fachärzten einen Zuwachs von lediglich 370 Impfungen binnen einer Woche. {furtherread} Auch im benachbarten Main-Tauber-Kreis sind die Infektionszahlen weiter rückläufig. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle ist um 230 auf 39 660 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 667,8. Corona-Hotline Mitarbeiter des Landratsamts stehen für Fragen unter Telefon 06261/843333 beziehungsweise 06281/52123333 zur Verfügung. Das Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Mehr erfahren