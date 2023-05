30 Mannschaften am Start

Mudau. Kaum war das Mudauer Schützenheim geöffnet, strömten schon die Teilnehmer am 33. Mudauer Vereinsvergleichsschießen in den Schießraum. 30 Mannschaften waren am Start, was Oberschützenmeister Christian Meixner freute.

Obwohl die Trainingsanfänge zunächst eine zögerliche Teilnahme vermuten ließen, starteten letztlich doch 30 Mannschaften mit vielen „Ersttätern“, erstmals im Auflagemodus mit elektronischer Trefferanzeige, einem spannenden Verlauf und vielen Überraschungen.

Als Sieger des Wettbewerbs überraschte das Team „TSV AH Mudau 1“ mit 553,3 Ringen, vor dem „KaGeMuWa Förderverein 2“ mit 547,7 Ringen auf dem 2. und dem „Motorradclub 1“ mit nur 0,9 Ringen weniger, der den Wanderpokal dieses Mal verpasste. In der Einzelwertung wurde durch das Auflageschießen eine gemischte Wertung angekündigt mit Bojan Gjergjek auf dem 5., Michael Röckel auf dem 4., Lara Sophie Schell auf dem 3, Holger Schölch auf dem 2 und Janina Schwarz ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Da die Schießleiter Dambach und Straub jedoch die Frauenpower hervorheben wollten, gab es auch hier noch eine Sonderprämierung für Lara Sophie Schell auf Platz 2 der Damen vor Marina Smith auf Platz 3, Tanja Schell auf Platz 4 und Melissa Schell auf Platz 5.

Die Mannschaftswertung: 1. TSV AH Mudau 1, 553,3 Ringe, 2. KaGeMuWa Förderverein 2,, 547,7, 3. Motorradclub 1, 546, 8, 4. Gesangverein 1, 540,2, 5. Tennis 1, 536,4, 6. KaGeMuWa Förderverein 3,,534,7, 7. Feuerwehr Mudau 1, 533,9, 8. Motorradclub 2, 532,9, 9. TSV AH Mudau 2, 532,6, 10. Gesangverein 2, 528,4, 11. TSG Reisenbach 1, 525,8, 12. TSV Mudau, 519,7, 13. Motorradclub 4, 519,3, 14. TSV AH Mudau 4, 519, 15. Freizeit Fahrrad 1, 517,8, 16. KaGeMuWa 1, 515,4, 17. Musikverein 1, 508, 18. KaGeMuWa Förderverein 1, 507,9, 19. Rumpfener Bauherrn, 505,6, 20. KaGeMuWa 2, 504,6, 21. Stammtisch Langenelz 2, 503,5, 22. TSG Reisenbach 2, 496,5, 23. Jugendraum Langenelz 1, 493,5, 24. Motorradclub 3, 492,3, 25. Feuerwehr Mudau 2, 487,9, 26. Ortschaftsrat Mudau, 486,1, 27. Jugendfeuerwehr Steinbach 1, 485,1, 28. Jugendfeuerwehr 2, 475,2, 29. Stammtisch Langenelz 1, 452,2.

Die Einzelwertung mit Ringzahl: 1. Janina Schwarz 196,2., 2. Holger Schölch 195,6, 3. Lara Sophie Schell 194,6, 4. Michael Röckel 193,6, 5. Bojan Gjergjek 193,6, 6. Marco Müller 192,1, 7. Manfred Müller 189, 8. Klaus Meixner 186,4, 9. Fabius Pokoj 185,7, 10. Tino Herkert 185,7. L.M.