294 neue Corona-Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald 327 neue Corona-Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete am Mittwoch insgesamt 327 neue Corona-Infektionen. 42 347 Kreisbewohner haben sich insgesamt nachweislich infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 1972 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach LGA-Berechnungen bei 1371,4. Mitarbeiter des Landratsamts stehen für Fragen unter Telefon 06261/843333 beziehungsweise 06281/52123333 zur Verfügung. Das Bürgertelefon ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar. {element} Im benachbarten Main-Tauber-Kreis wurden 258 neue Corona-Infektionen an das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart gemeldet. Die Gesamtzahl der Fälle steigt damit auf 36 999. In den vergangenen sieben Tagen wurden 1737 neue Corona-Infektionen gemeldet. {furtherread} Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut LGA bei 1309,1. Die Zahl der Todesfälle im Main-Tauber-Kreis hat sich um drei auf insgesamt 180 erhöht. Bild: dpa

