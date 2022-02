Das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart hat am Dienstag 289 neue Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis mitgeteilt. Insgesamt haben sich bisher 23 097 Landkreisbewohner nachweislich mit dem Erreger infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 1723 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Berechnungen des LGA auf 1198,2 gesunken.

Im benachbarten

...