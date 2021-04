Neckar-Odenwald-Kreis. Mit ein Grund für den weiteren Anstieg der an Covid-19 erkrankten Menschen im Kreis sind acht Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen, und zwar in der Johannes-Diakonie, Standort Schwarzach (7) und in der Grundschule Neunkirchen (1). Bei bereits bestätigten Infektionen wurden im Nachgang 41 weitere Mutationen festgestellt. 4664 Personen sind indes nicht mehr infektiös.

