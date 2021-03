  27 neue Bauplätze sollen entstehen

Röttingen. Im Baugebiet „Kapellenberg“ in Röttingen sind auf einer Fläche von 2,96 Hektar 27 neue Bauplätze angedacht. Laut der Vorstellung des aktuellen Planungsstandes in der jüngsten Stadtratssitzung durch Anja Hein vom Planungsbüro "arc.grün" haben die Grundstücke unterhalb vom Käppele in wunderbarer Lage eine Größe von 406 bis 715 Quadratmeter.

Um den künftigen Häuslebauern viel Flexibilität zu ermöglichen, sind eine offene Bauweise und die Wahl für zahlreiche Dachformen vorgesehen. Für eine Wohneinheit sind zwei Stellplätze eingeplant. Die Straßenbreite inklusive Gehsteig beträgt 6,50 Meter, die beiden Seitenstraßen fünf Meter. Am Ende der Erschließungsstraße befindet sich ein großer Wendehammer. Nicht vorgesehen sind Steingärten.

Ob für die Wasserversorgung noch eine Druckerhöhungsanlage notwendig ist, muss noch endgültig geklärt werden. Die Abwasserbeseitigung soll über ein Trennsystem erfolgen.

