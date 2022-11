Buchen/Walldürn. Beim VR-Gewinnsparen der Volksbank Franken hat Dirk Uwe Freitag aus Zwingenberg einen Hauptpreis in Höhe von 25 000 Euro gewonnen. Bankdirektor Rainer Kehl und Kundenberater Christoph Miltner gratulierten dem glücklichen Gewinner, der sich sehr über den unerwarteten Geldsegen freute. Teilnehmer am VR-Gewinnsparen können sparen, etwas gewinnen und tun gleichzeitig Gutes. Ein Viertel des Sparbetrags fließt in eine Verlosung ein. Einen Teil des Spieleinsatzes nutzt die Volksbank für einen guten Zweck. Mit diesem Geld fördert die Genossenschaftsbank unterschiedliche soziale und karitative Einrichtungen wie Vereine, Kindergärten und Schulen in der Region. Bild: Volksbank Franken

