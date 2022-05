Neckar-Odenwald 88 neue Coronafälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete am Freitag insgesamt 88 neue Corona-Infektionen. 48 932 Kreisbewohner haben sich insgesamt nachweislich infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 869 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach LGA-Berechnungen am Freitag bei 604,3. In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden aktuell 8 positiv getestete Patienten behandelt, zwei am Standort Buchen sowie sechs am Standort Mosbach. Ein Patient wird auf der Intensivstation behandelt und muss beatmet werden. Darüber hinaus gibt es vier Verdachtsabklärungen. Hier gibt es Informationen {element} Aktuelle Informationen zu den Besuchsregeln in den Kliniken sind abrufbar unter https://www.neckar-odenwald-kliniken.de/aktuelles/aktuelle-informationen-zum-coronavirus.html {furtherread} Es gab keinen weiteren Todesfall, so dass die Zahl der Todesfälle weiter bei 214 liegt. Bild: dpa

