24 neue Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald Neckar-Odenwald-Kreis: Fünf neue Corona-Fälle bestätigt

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag fünf neue Corona-Fälle bestätigt. Seit Beginn der Pandemie ist die Zahl der infizierten Landkreisbewohner auf 6478 gestiegen. Davon gelten 6264 Personen zwischenzeitlich als genesen, 72 sind akut von einer Infektion betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag laut Berechnungen des Landesgesundheitsamts Stuttgart auf 29,9 gesunken. Impfen ohne Terminbuchung Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet auch in der kommenden Woche (30. August bis 5. September) Erst- und Zweitimpfungen an allen Öffnungstagen ohne vorherige Terminbuchung an. Bereits gebuchte Termine behalten ihre Gültigkeit. Verabreicht werden am Montag Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson (7 bis 14 Uhr), am Dienstag AstraZeneca und Moderna (7 bis 14 Uhr), am Mittwoch Biontech, Moderna und Johnson & Johnson (7 bis 21 Uhr), am Donnerstag Biontech, Moderna und Johnson & Johnson (7 bis 21 Uhr), am Samstag Biontech, Moderna und Johnson & Johnson (7 bis 14 Uhr) und am Sonntag Biontech, Moderna und Johnson & Johnson (7 bis 21 Uhr).

