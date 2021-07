236 000 Euro fließen in den Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. „Die Entwicklung des Ländlichen Raums ist mir als zuständiger Minister auch in der neuen Legislaturperiode eine Herzensangelegenheit“, freute sich der CDU Landtagsabgeordnete und Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am vergangenen Mittwoch anlässlich der unterjährigen Fördermittelbekanntgabe aus dem ELR-Programm. Dieses Jahr fördert die Landesregierung durch die unterjährige Förderrunde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 131 Projekte mit über 8,1 Millionen Euro. Das Landesförderprogramm wird neue Impulse und Projekte sowohl im privaten, kommunalen als auch im gewerblichen Bereich anstoßen.

Mittel sind begehrt

Auch in den Neckar-Odenwald-Kreis fließen insgesamt rund 236 000 Euro der begehrten Mittel. „Ich freue mich sehr, dass mit diesem Geld in unserem Kreis acht Projekte zur Stärkung der Innenentwicklung im Bereich Wohnen vorangetrieben werden“, so Hauk.

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum trägt dazu bei, die Strukturen in den Kommunen im ländlichen Raum zu stärken und weiterzuentwickeln. Öffentliche wie auch Private werden dabei unterstützt, die notwendigen Weichenstellungen vornehmen zu können und so die Attraktivität des ländlichen Raums zu steigern. Das Entwicklungsprogramm nimmt besonders die zentralen Bereiche Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen in den Fokus. Bereits Ende Februar flossen rund 3,8 Millionen Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in den Neckar-Odenwald-Kreis. „Diese Mittel aus dem wichtigsten Strukturprogramm des Landes stoßen Umbrüche in unseren Ortskernen an und halten sie auch dauerhaft für junge Menschen attraktiv“, ist sich Peter Hauk sicher.

Für die Programmentscheidung 2022 können sich die antragstellenden Städte und Gemeinden noch bis zum 30. September 2021 bewerben.

Gemeinden profitieren

In folgenden Gemeinden werden Projekte mit Zuschuss bedacht: Buchen (27 760 Euro), Ravenstein (60 000 Euro), Seckach 20 000 Euro) Schwarzach (28 770 Euro), Waldbrunn (10 770 Euro), Billigheim (40 000 Euro), Haßmersheim (20 000 Euro) und Hüffenhardt (9030 Euro). Alle Projekte dienen der Innenentwicklung mit Schwerpunkt Wohnen.