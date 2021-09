Neckar-Odenwald-Kreis. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist im Neckar-Odenwald- Kreis auf 7061 gestiegen. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt 22 neue Infektionen. Betroffen waren wieder zahlreiche Schulen unter anderem in Buchen, Höpfingen und Hardheim, der Kindergarten „Sonnenschein“ in Eberstadt und die DHBW. 255 Personen sind akut von einer Infektion betroffen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch laut Berechnungen des Landesgesundheitsamts Stuttgart leicht auf 77,9 gestiegen.