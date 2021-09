22 neue Infektionen

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Gesundheitsamt hat am Freitag 22 neue Corona-Fälle mitgeteilt. Vier gemeinschaftseinrichtungen waren betroffen: Zwei Fälle wurden an der Karl-Trunzer-Schule Buchen gemeldet, einer im Kindergarten St. Josef Buchen, zwei in der Grundschule Hainstadt und einer am Eckenberg-Gymnasium Adelsheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis ist somit auf 6992 gestiegen. 246 Landkreisbewohner sind akut erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Berechnungen des Landesgesundheitsamts Stuttgart bei 91,1. Bild: dpa