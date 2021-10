Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist im Neckar-Odenwald- Kreis auf 7135 gestiegen. Zu Wochenbeginn meldete das Gesundheitsamt insgesamt 31 neue Infektionen (19 am Samstag, acht am Sonntag und vier am Montag). Betroffen sind auch die Zentralgewerbeschule Buchen, das Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach, die Realschule Obrigheim und der Schulverbund Buchen mit je einem

...