20 neue Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis

Tauberbischofsheim Im Main-Tauber-Kreis: Ambulante Impfteams an den Berufsschulen aktiv

30 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis am Mittwoch bestätigt. Die betroffenen Personen leben im Gebiet von zehn Städten und Gemeinden des Landkreises. Sie befinden sich in häuslicher Isolation. Es handelt sich in mindestens 13 Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen sowie um acht Personen, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind, davon sieben aus Hochrisikogebieten. Für die Kontakte der neu Infizierten wurde Quarantäne angeordnet und eine Testung veranlasst. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 5751. Die Zahl der Genesenen steigt um zehn Personen auf 5457. Somit sind derzeit 203 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 2, Assamstadt: 2, Bad Mergentheim: 65 (+14), Boxberg: 4, Creglingen: 5 (+1), Freudenberg: 14 (+2), Großrinderfeld: 0, Grünsfeld: 1 (+1), Igersheim: 7 (+1), Königheim: 2, Külsheim: 5, Lauda-Königshofen: 16 (+5), Niederstetten: 1 (+1), Tauberbischofsheim: 16 (+2), Weikersheim: 3 (+1), Werbach: 1, Wertheim: 58 (+2) und Wittighausen: 1. {element} Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Mittwoch, 15. September, nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg (LGA) bei 81,4. {furtherread} Bei 21 Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1580 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. Die ambulanten Impfteams des Kreisimpfzentrums Main-Tauber-Kreis (KIZ) machen in den Beruflichen Schulen des Landkreises in Wertheim und Tauberbischofsheim Station. Am Donnerstag, 16. September, wird von 10 bis 14 Uhr in der Aula des Beruflichen Schulzentrums in Wertheim geimpft. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang in der Reichenberger Straße 8. Am Freitag, 17. September, finden von 9 bis 13 Uhr Impfungen in der Aula der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim statt. Das Gebäude kann über den Haupteingang in der Dr.-Ulrich-Straße 1 betreten werden. Mit diesem Angebot sollen vor allem noch nicht geimpfte Schülerinnen und Schüler erreicht werden. Darüber hinaus können alle interessierten Menschen mit Wohnsitz in Deutschland eine Impfung (Erst-, Zweit- oder Drittimpfung) erhalten. Das Angebot ist also ausdrücklich öffentlich und nicht auf Einwohnerinnen und Einwohner des Main-Tauber-Kreises oder des Landes Baden-Württemberg beschränkt. Eine Impfung ist für Personen ab zwölf Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Für die Drittimpfung muss ein Mindestabstand von sechs Monaten zur letzten Corona-Schutzimpfung eingehalten werden. Je nach Andrang können möglicherweise Wartezeiten entstehen. Die ambulanten Impfteams führen die Impfstoffe von BioNtech/Pfizer und Johnson & Johnson mit. Ein anderes Präparat kann bei den Aktionen der ambulanten Impfteams nicht gewählt werden. Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg bietet an diesem Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr einen zweiten digitalen Informationsabend an. Thema der Veranstaltung ist die Auffrischimpfung für ältere und immungeschwächte Menschen. Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums, der Ärzteschaft sowie des Landesseniorenrates beantworten Fragen rund um die Auffrischimpfung. Die Teilnahme an der digitalen Veranstaltung ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Der Zugangslink zur Zoom-Veranstaltung wird am Veranstaltungstag auf www.dranbleibenBW.de veröffentlicht. Fragen zu der Veranstaltung können im Vorfeld via E-Mail an frage@dranbleiben-bw.de eingereicht werden. Auch während der Veranstaltung besteht über eine Chat-Funktion die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen. l ra/Bild: dpa

