Insgesamt 20 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Donnerstag. Wieder war die Johannes-Diakonie mit einem Fall betroffen. Am Mittwoch waren es in der Einrichtung 23 Corona-Infektionen.

Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit wieder leicht von 160,8 am Mittwoch auf 142,0. Diese Zahl übermittelte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am

...