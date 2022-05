Neckar-Odenwald-Kreis. Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete am Freitag insgesamt 191 neue Corona-Infektionen. 47 987 Kreisbewohner haben sich insgesamt nachweislich infiziert. In den vergangenen sieben Tagen wurden 881 neue Fälle bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach LGA-Berechnungen am Freitag bei 612,7. Es gab keinen weiteren Todesfall, so dass die Zahl der Todesfälle weiter bei 212 liegt.

