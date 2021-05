190 000 Euro für Projekte im Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Pandemie hat auch in Baden-Württemberg das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung negativ beeinflusst; die unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen werden in den nächsten Jahren deutlich zu spüren sein. Die Europäische Union stellt aktuell zusätzliche Mittel im Rahmen des ESF zur Verfügung, um die Folgen der Pandemie abzumildern. Der von der Europäischen Union im Jahre 1957 gegründete Europäische Sozialfond (ESF) bildet das zentrale arbeitsmarktpolitische Förderinstrument der EU. Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie hat die EU-Kommission unter anderem die Initiative „React-EU“ im Rahmen des Ziels „Investition in Wachstum und Beschäftigung“ entwickelt.

AdUnit urban-intext1

Die zusätzlichen Mittel sollen zu einer umweltfreundlichen, digitalen und stabilen Erholung der Wirtschaft beitragen und eine Brücke zur Förderperiode 2021 bis 2027 bilden.

Im Übergangsjahr zur neuen Förderperiode stehen dem Neckar-Odenwald-Kreis damit zusätzlich weitere 190 000 Euro Fördermittel für das Jahr 2021/2022 für Projekte zur Verfügung. Die Projekte sollen eine Laufzeit frühestens vom 1. September 2021 bis spätestens zum 31. Dezember 2022 haben.

Im Rahmen des ESF sollen die zusätzlichen Mittel vor allem durch die Corona-Krise besonders benachteiligte Menschen unterstützen. Der React-EU-Aufruf im Neckar-Odenwald-Kreis richtet sich insbesondere an die Zielgruppe der durch die Covid-19-Pandemie besonders hart getroffenen und weiter ausgegrenzten, besonders benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die von den Regelsystemen von Schule und Ausbildung nicht oder nur schwer erreicht werden können.

AdUnit urban-intext2

Die Gelder müssen direkt bei der L-Bank unter www.esf-bw.de beantragt werden. Die Antragsfrist endet am Montag, 14. Juni 2021. Maßgeblich für die Entscheidung über die Förderung eines Projektes sind die Vorgaben des Grundlagenpapiers React EU des regionalen ESF-Arbeitskreises. Dieses kann unter www.neckar-odenwald-kreis.de heruntergeladen oder bei der ESF-Geschäftsstelle angefordert werden. Die Entscheidung fällt die L-Bank unter Einbeziehung des regionalen ESF-Arbeitskreises.

Die Förderung eines Projektes setzt voraus, dass es auf eine Mindestteilnehmerzahl von zehn Personen kommt. Für diese zusätzlichen Mittel ist keine Kofinanzierung notwendig. Fragen beantwortet Susanne Heering von der ESF-Geschäftsstelle unter 06261/842400 oder an susanne.heering@neckar-odenwald-kreis.de per E-Mail. lra

AdUnit urban-intext3