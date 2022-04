184 neue Coronafälle

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldete am Donnerstag insgesamt 184 neue Corona-Infektionen. 47 077 Kreisbewohner haben sich insgesamt nachweislich infiziert.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 1033 neue Fälle bestätigt.

© dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach LGA-Berechnungen am Donnerstag bei 718,4.

In den Neckar-Odenwald-Kliniken werden (Stand Freitag) zwölf positiv getestete Patienten behandelt, sechs am Standort Buchen sowie sechs am Standort Mosbach. Darüber hinaus gibt es zwei Verdachtsabklärungen. Bild: dpa