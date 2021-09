Neckar-Odenwald-Kreis. Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag 18 neue Corona-Fälle mitgeteilt. Einer davon am Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim. Die Gesamtzahl der Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis ist somit auf 6970 gestiegen. 233 Landkreisbewohner sind akut erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Berechnungen des Landesgesundheitsamts Stuttgart auf 95,3 gesunken. Bild: dpa

